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Путин: Россия старается делать все для обеспечения безопасности Южной Осетии


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"Мне нравится вкус победы, он заставляет идти вперед"

Василий Маргиевсумоист
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Сагайтты ахсав (ночь вил)

Сагайтты ахсав (ночь вил)

Сагайтты ахсав (ночь вил) осетины отмечали в октябре. Закончив осенние работы, люди приводили в порядок и убирали рабочий ...
27 Октября 12:48
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11 Января 11:21
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